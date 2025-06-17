Oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla nikâh masasına oturdu. İki kız dünyaya getirdi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftten İmirzalıoğlu, 50 yaşına bastı. Sinem Kobal da eşinin doğum gününü Instgagram hesabından romantik pozlarla kutladı.
Oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu ile pozlarına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
"SABAH AKŞAM ÖPÜCÜK ŞART"
Sinem Kobal daha önce konuk olduğu bir programda "Günaydın' ve 'iyi geceler öpücüğü' ilişkide en sevdiğim ritüelim" ifadelerini kullanmıştı.