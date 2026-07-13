Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. Bodrum'un ardından Çeşme'de görüntülenen ünlü çift, denizde geçirdikleri keyifli anlarla dikkat çekti.
BODRUM'DAN SONRA ROTAYI ÇEŞME'YE ÇEVİRDİLER
Yaz sezonunu Bodrum'da açan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatillerini Çeşme'de sürdürüyor. Ünlü çift, akşam saatlerinde denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.
GÜN BATIMINDA ROMANTİK ANLAR
Denizde bol bol sohbet edip şakalaşan Kobal ile İmirzalıoğlu, gün batımı manzarası eşliğinde romantik dakikalar yaşadı. Çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.
DENİZDEN EL ELE ÇIKTILAR
Uzun süre denizde vakit geçiren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra el ele sudan çıkarak sahilden ayrıldı. Ünlü çiftin doğal tavırları ve uyumlu halleri, tatilcilerin de ilgisini çekti.
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