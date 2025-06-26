Sinem Kobal 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu'yla nikâh masasına oturdu. İki kız dünyaya getirdi.

Attıkları her adımla adlarından söz ettiren oyuncu çift, yaz tatili için yurt dışına gitmeyi tercih etti.

Çıktıklar tatilde adeta aşk tazeleyen ikiliden Sinem Kobal, o anlara ait kareleri Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü çiftin pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İlk yorum ise Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'dan geldi. Kobal, kızı ve damadının pozlarına kalp emojisi ile karşılık verdi.

"SABAH AKŞAM ÖPÜCÜK ŞART"

Sinem Kobal daha önce konuk olduğu bir programda "Günaydın' ve 'iyi geceler öpücüğü' ilişkide en sevdiğim ritüelim" ifadelerini kullanmıştı.