

Sinem Kobal 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu'yla nikâh masasına oturdu. İki kız dünyaya getirdi.

Attıkları her adımla adlarından söz ettiren oyuncu çift, tatile çıktı.

Geçen ay Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününde "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşım yapan 37 yaşındaki Sinem Kobal, bu kez eşinin tatil fotoğrafını yayınladı.

Kobal daha sonra eşi ile verdiği pozu da takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"SABAH AKŞAM ÖPÜCÜK ŞART"

Sinem Kobal daha önce konuk olduğu bir programda "Günaydın' ve 'iyi geceler öpücüğü' ilişkide en sevdiğim ritüelim" ifadelerini kullanmıştı.