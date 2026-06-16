2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin ve Leyla'yı gözlerden uzak büyütmeye özen gösteriyor. Ancak zaman zaman yaptıkları paylaşımlar takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.

6 YAŞINDAKİ LALİN YUFKA AÇMAYA BAŞLADI

Son olarak Ankara'da aile ziyareti yapan ünlü çiftin, köy hayatından paylaştığı görüntüler dikkat çekti. Videolarda, henüz 6 yaşındaki Lalin'in babaannesinin yanında mutfağa girerek geleneksel yöntemlerle yufka açmaya çalıştığı görüldü.

Eline aldığı merdaneyle hamura şekil vermeye çalışan minik Lalin'in sevimli halleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aile içindeki sıcak diyaloglar da izleyenlerin yüzünü güldürdü.

''LALİN HAMURU DAHA İNCELT''

Hamuru açarken büyüklerine dönüp "Bu kadar yeter mi?" diye soran Lalin'e, "Biraz daha inceltirsen daha iyi olur, deden çıtır çıtır yesin" yanıtının verilmesi videonun en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Doğal tavırları ve neşeli halleriyle dikkat çeken Lalin, takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.