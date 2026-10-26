Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlendi. Ünlü çift, 2020’de kızları Lalin’i, 2022’de ise Leyla’yı kucaklarına aldı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman aile yaşantılarından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

KIZIYLA SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde spor salonunda antrenman yaptığı sırada kızının da kendisine eşlik ettiği anları paylaşmıştı. Annesini taklit ederek hareketleri yapmaya çalışan minik Leyla’nın görüntüleri ilgi görmüştü.





LEYLA’NIN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, bu kez kızı Leyla’nın son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.