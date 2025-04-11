İstanbul’un Çatalca ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, 27 yaşındaki Sinem Çeşim hayatını kaybetti. İddiaya göre genç kadın, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla ayrılık konuşması yapmak üzere buluştu. Ancak bu son görüşme, korkunç bir cinayetle sonuçlandı.

Çatalca’da gerçekleşen buluşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç adam, Sinem Çeşim’i defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerinden yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Sinem Çeşim kurtarılamadı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayetin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Talihsiz kadın, memleketinde gözyaşları içinde toprağa verildi.