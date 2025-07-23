'Uzak Şehir' dizisinde 'Alya' karakterini canlandıran Sinem Ünsal, şimdilerde Yunanistan'da denizin ve güneşin yadını çıkarıyor.
Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Ünsal, son gönderisiyle adından söz ettirdi.
"EVİMİZİN İLK BEBEĞİ"
Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu ablası Gizem Ünsal'ın doğum gününü şu sözlerle kutladı:
"Evimizin ilk bebeği. İyi ki doğdun. Cesaretin, neşen, eğlencen sürpriz mucizelere sebep olun. Seni çok seviyorum aplam."
Gizem Ünsal 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Yarım Kalan Aşklar', 'Bir Küçük Gün Işığı', 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' gibi yapımlarda rol aldı.