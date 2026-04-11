Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme var. Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Sinem Ünsal ifade işlemleri için İstanbul'a geldi. İfadesinin ve telefon incelemesinin ardından ünlü oyuncu, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AHSEN EROĞLU DA SERBEST BIRAKILMIŞTI Bu arada bir diğer oyuncu Ahsen Eroğlu da tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunduğu için dün İstanbul'a geldi. Eroğlu da ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle salıverildi. NE OLMUŞTU? İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlenmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Fel (Öztürk), Ender Eroğlu ve Enes Güler hakkında gözaltı verilmişti. Öte yandan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'nun gözaltına alınamadığı aktarılmıştı.

