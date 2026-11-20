Oyuncu Sinem Ünsal, Kadıköy'de kendine özgü giyim tarzıyla görüntülendi. Birbirine zıt renkleri bir araya getiren Ünsal, kıyafet seçimini nasıl yaptığını anlattı.

ZIT RENKLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Fıstık yeşili saten elbisesini beline bağladığı pembe hırkayla tamamlayan Sinem Ünsal, sıra dışı kombinine ilişkin soruları yanıtladı.

Ünsal, "Hollywood esintisi mi bilmiyorum ama bugün böyle zıt renkler hoşuma gitti, yaptım. Arada böyle giyiniyorum" dedi.

GENÇ KIZLARA GİYİM TAVSİYESİ

Genç kızların kendisini örnek aldığının hatırlatılması üzerine de oyuncu, kişisel tercihlere vurgu yaptı. Ünsal, "Nasıl hissediyorlarsa öyle giyinsinler" ifadelerini kullandı.