'Uzak Şehir' dizisinde 'Alya Albora' karakterine hayat veren Sinem Ünsal, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Aşk şu an hayatımın tam ortasında" demişti.
Aynı röportajda "Özel yaşantımla ön planda olmaktan hoşlanmam" diyen ve ilişkisini gözlerden uzak yaşayan oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi.
Meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Sinem Ünsal, sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu.
"SEVGİLİM. İYİ Kİ DOĞDUN"
Ünsal, Berk Cankat ile çekilen fotoğraflarına yer verdiği videoyu Instagram hesabından "Sevgilim. İyi ki doğdun" notuyla paylaştı.
Cankat da sevgilisinin paylaşımını kalp ve nazar boncuğu emojisiyle kendi sayfasına taşıdı.
Aşıkların pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.