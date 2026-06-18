Yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca, sinema sektöründe "film özel bileti" adı altında yeni bir bilet türü tanımlandı.

Bu sistemle film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler doğrultusunda, belirli filmler için özel bilet satışı gerçekleştirilebilecek.

Yeni tanımlanan film özel biletlerinde, tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanabilecek veya sabit bir fiyat belirlenebilecek. İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamındaki indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve sisteme dahil olan tüm sinema salonlarında geçerli olacak.

BİLET İNDİRİM ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Yeni düzenleme kapsamında, farklı izleyici ve meslek gruplarına yönelik indirimli bilet uygulamalarına yeni üst sınırlar getirildi. Belirlenen oranlar şu şekildedir:

Öğrenci, Halk Günü ve Belirli Yaş Üzeri: Bu gruplar ile belirli kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde, tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek.

Engelli, Şehit Yakını ve Gaziler: Engelliler, şehit yakınları, gaziler, sabah seansları, kurum biletleri ve izleyici özel biletlerinde indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.

İnternet Alımlarına Ek İndirim: İnternet üzerinden online olarak satın alınan sinema biletlerinde, mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave indirim hakkı tanınabilecek.

VERİ BİLDİRİMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Yönetmelik, bilet satış süreçlerinin şeffaflığı ve takibi amacıyla yeni bir raporlama yükümlülüğü de getiriyor. Film özel biletlerine ilişkin tüm verilerin; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar üzerinden Bakanlığa bildirilmesi zorunlu kılındı.

Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte doğrudan yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.