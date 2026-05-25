Sinema salonlarında standart perdelerin yerini alan ve uzun yıllardır en üst düzey seyir deneyiminin ilk adresi olan IMAX Corporation, dev bir satış hamlesine hazırlanıyor. Eğlence ve finans dünyasına yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre şirket, stratejik ortaklıklar ve doğrudan satış dahil olmak üzere tüm opsiyonları değerlendirmek üzere potansiyel alıcılarla ilk ciddi temaslara başladı.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Sinema sektöründe genel bilet satışları dalgalı bir seyir izlerken, izleyicilerin büyük ekran, yüksek ses ve gelişmiş görüntü kalitesi sunan "premium" salonlara daha fazla bilet ücreti ödemeye razı olması IMAX yönetimini cesaretlendirdi.

Konuya yakın kaynaklar, dev eğlence ve medya konglomeratları ile yürütülen görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve sürecin kesin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının netleşmediğini vurguluyor.

İPUCU VERMİŞLERDİ

Şirketin geleceğine dair ipuçları, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan yatırımcı toplantısında IMAX CEO'su ve kıdemli yöneticisi Rich Gelfond tarafından verilmişti. Gelfond, şirketin mevcut yapısıyla tek başına halka açık bir şirket olarak da, daha büyük bir küresel kurumsal yapının çatısı altında da "çok yüksek bir değer yaratma potansiyeline" sahip olduğunu ifade etmişti.

Borsada IMAX Rüzgarı: Satış iddialarının finans kulislerine düşmesinin hemen ardından, New York borsasında işlem gören IMAX hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 10’un üzerinde değer kazandı. Sinema eleştirmenleri ve finans analistleri, Disney, Warner Bros. Discovery veya Netflix gibi dijital/geleneksel eğlence devlerinden birinin IMAX’i bünyesine katması durumunda, sinema salonu dağıtım zincirinde kartların yeniden dağıtılacağını belirtiyor.