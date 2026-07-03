Beyoğlu’nun kültür sanat duraklarından Salt’ın yeni programı “Şu Gözenekli Yeryüzü” sinema ile doğa arasındaki ilişkileri odağına alıyor.

Salt’tan Alâ Taleb’in, İstanbul Experimental’in kurucu direktörü Yavuz Gözeller ve Flora Araştırmaları Derneği’nden Burçin Çıngay ile birlikte hazırladığı program, üç kısa film seçkisi ile bir uzun metrajlı filmi bir araya getiriyor.

SÖYLEŞİLER DE VAR

El çizimi animasyonlar, fotokimyasal teknikler ve kamerasız yöntemlere uzanan deneysel bir seçkiyle organik maddelerin hareketli görüntüyü nasıl şekillendirdiğini keşfe çıkıyor.

Gösterimlere, sanatçı Edd Carr, Karel Doing, Emmanuel Lefrant ve Müge Yıldız ile Burçin Çıngay, Mesut Kırmacı ve Alptekin Karagöz’ün konuşmaları eşlik ediyor.

Karayosunları neden önemli?

İklim değişikliği, habitat kaybı ve biyolojik çeşitlilik krizi bağlamında toprağın ekolojik hafızası ile uyum ve yenilenme kapasitesini değerlendirecek. Ardından saat 17.00’de akademisyen Mesut Kırmacı, birçok canlı için besin ve barınak sağlayan karayosunlarının orman ekosistemleri ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesindeki önemini anlatacak…

‘Yerin Altından’ bir seçki

Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek program, 4 Temmuz’da saat 15.00’te “Yerin Altında” adlı kısa film seçkisiyle başlıyor. Seçki; tuzlu su, toprak, böcek, ısı gibi unsurların görüntünün oluşumuna doğrudan etki ettiği deneysel filmleri içeriyor. Gösterimin ardından saat 16.00’da yönetmen ve küratör Emmanuel Lefrant’ın gerçekleştireceği konuşma ise deneysel sinemada maddesellik kavramını merkeze alıyor.

Monet’den beyazperdeye

8 Temmuz’da saat 19.00’da gösterilecek Blue Monet [Mavi Monet], türlü kimyasal teknik aracılığıyla renk, ışık ve hareketli görüntünün ifade olanaklarını irdeliyor. Carl Brown’un 2006 yapımı filmi, Monet’nin gökyüzü, su ve nilüferlere dair izlenimlerini film yüzeyine aktarıyor.

Doğal boya üretimi

12 Temmuz saat 15.00’te Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak’ta, biyolog ve tasarımcı Meral Cidan’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede ise nar, avokado, ceviz ve at kestanesi kabuğu gibi malzemelerle bitkisel boya üretiminde kullanılan temel yöntemler incelenecek. Katılımcılar, farklı malzemelerin renk verme özellikleri hakkında bilgi edinecek ve doğal boya üretimini uygulamalı olarak öğrenme imkânı bulacak.

Çevreye duyarlı film teknikleri

Saat 18.00’de ise sanatçı, yönetmen ve araştırmacı Karel Doing, film üzerinde izler üretmek için bitkilerin kimyasal ve optik özelliklerinden yararlanan fitografi pratiğine dair bir konuşma yapacak. Doing, konuşmasında kendi çalışmalarından örnekler paylaşarak botanik malzemenin görüntü oluşturma aracı olarak işlevine değinecek; düşük teknolojili ve çevreye duyarlı film yapım tekniklerinden bahsedecek.

Yerin Yüzleri ve ekolojik hafıza

Program, 11 Temmuz’da saat 15.00’te “Yerin Yüzleri” adlı kısa film seçkisiyle devam ediyor. Bitkilerin, meyvelerin, minerallerin ve arazinin film yüzeyinin bir parçası hâline geldiği üretimleri bir araya getiren gösterimi saat 16.00’da, biyolog Burçin Çıngay’ın yaşamın sürekliliğinde toprağın rolüne odaklanan konuşması takip edecek. Bitki sistematiği ve koruma biyolojisi alanlarında çalışan Çıngay, konuşmasında tohum bankaları, mantar ağları, bitki toplulukları ve mikrobiyal çeşitlilik üzerinden ekosistemlerin sürekliliğini mümkün kılan karşılıklı bağımlılık ilişkilerini gündeme getirecek.