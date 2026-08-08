Çizgi roman dünyasının lise çağındaki ağ fırlatan kahramanı Örümcek Adam, 2002'deki ilk sinema uyarlamasından bu yana beyaz perdeye yansıyan 11 filmiyle dünya çapında toplam 10 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

Bloomberg’in haberine göre; Star Wars serisiyle başa baş giden, James Bond, Harry Potter ve Hızlı ve Öfkeli gibi dev franchise yapımları geride bırakan süper kahraman, sinema tarihinin rakipsiz gişe lideri konumunu koruyor.

ÖRÜMCEK MATEMATİĞİ VE GİŞE REKORLARI

Serinin son yapımı Spider-Man: Brand New Day, Marvel’ın Avengers: Endgame filmini geride bırakarak Hollywood tarihinin en büyük açılış hafta sonu rekoruna imza attı. İlk hafta sonunda ABD’de 30 milyondan fazla bilet satan yapım, tüm zamanların izlenme rekorlarına yerleşti. Bloomberg eleştirmenlerinin "sinemadan çıkar çıkmaz unutulacak çerezlik bir film" değerlendirmelerine rağmen, yapımın elde ettiği ticari başarı büyük bir fenomen olarak kabul ediliyor.

BAŞARININ ARKASINDAKİ 5 TEMEL FAKTÖR

Aile Dostu Eğlence: Christopher Nolan'ın karanlık Batman evreninin aksine, her yaş grubuna hitap eden eğlenceli ton korunuyor.

New York Atmosferi: Hikayenin dünyanın en ikonik şehrinde geçmesi, fantastik ögeleri gerçekçi bir zemine oturtuyor.

Sony ve Disney Ortaklığı: Film hakları Sony'de, prodüksiyonu Disney'de olan karakter; karmaşık evren dinamiklerinden ziyade insanı ve yerel tehditleri odağına alıyor.

Holland ve Zendaya Etkisi: Gerçek hayatta da evlenen Tom Holland ve Zendaya çiftinin ekran uyumu izleyiciyi salona çekiyor.

Sıcak Havalardan Kaçış: Küresel ısınmayla birlikte sinema salonları klimalı birer sığınak işlevi görüyor.