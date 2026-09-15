Evil Dead serisinden Marvel Sinematik Evreni’ne kadar uzanan kariyeriyle sinema dünyasında iz bırakan usta aktör Bruce Campbell, hayranlarını yasa boğan bir açıklama yaptı. Tedavi edilemeyen 4. evre kansere yakalandığını duyuran dünyaca ünlü ikon, doktorların kendisine sadece 5 yıl ömür biçtiğini açıkladı.

USTA OYUNCU HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Sağlık durumunun ve zorlu tedavi sürecinin ardından radikal kararlar aldığını belirten Campbell, kendisini şöhrete kavuşturan efsanevi Evil Dead serisine artık geri dönemeyeceğini kesinleştirdi. Hastalığıyla mücadele ederken mesleki temposunu düşürmek zorunda kalan usta oyuncu, iş yaşamı ve tedavi dengesine dair daha önce yaptığı değerlendirmede, "Görünüşler, etkinlikler ve genel olarak iş, tedavinin önüne geçmeli. Planım, yaz boyunca olabildiğince iyileşmek ve bu sonbaharda yeni filmim Ernie ve Emma ile turneye çıkmak” açıklamasında bulunmuştu.

ETKİNLİKLERİNİN HEPSİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan iptal edilen organizasyonlar nedeniyle hayranlarından özür dileyen aktör, “Bu yaz iptal etmek zorunda kaldığım birkaç etkinlik var. Çok üzgünüm. Tedavi ihtiyaçları ve mesleki yükümlülükler her zaman örtüşmüyor” ifadelerini kullanmıştı.

“5 YIL ÖMRÜM KALDI”

Yaşadığı zorlu süreci ve önündeki kısıtlı zamanı hakkında konuşan Campbell, "Bu kanser girdabı çok büyük. Benimle aynı hastalığa sahip 10.000 kişiden oluşan odak gruplarına gidebilirsiniz. Ona 10 metre uzaktan bile yaklaşmam. 5 yıl ömrüm kaldığını biliyorum, aşağı yukarı” dedi.