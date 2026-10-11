Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 42 dakika 00.785 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ikinci, kariyerinin 73. etap galibiyetini elde etti. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 7.335 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli, 24.573 saniye farkla üçüncü oldu. Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si 25 Ekim'de koşulacak. Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Kimi Antonelli (İtalya): 340 George Russell (Büyük Britanya): 238 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229 Max Verstappen (Hollanda): 221 Charles Leclerc (Monako): 215

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