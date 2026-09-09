ABD yönetimi, İran'ı küresel ekonomik ve finansal sistemden izole etme stratejisi kapsamında hazırladığı son yaptırım paketinde Türkiye merkezli üç şirketi de hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından ilan edilen ve İran havacılık sektörünü hedef alan 36 unsurluk yaptırım listesinde İzmir merkezli Sky Phoenix Hava Yolları Taşımacılığı ile İstanbul merkezli S Sistem Lojistik ve Mes Kargo Taşımacılık yer aldı.

Şirketlerin, Washington'ın 2011 yılından bu yana İran Devrim Muhafızları ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Mahan Air ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

'İRAN'A PARÇA ULAŞTIRDILAR' SUÇLAMASI

ABD Hazine Bakanlığı, İzmir merkezli Sky Phoenix şirketinin, Mahan Air'in 2026 yazında en az üç Boeing 777 tipi uçağı Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman üzerinden İran'a ulaştırmasında aracı rol üstlendiğini iddia etti.

Hizmet dışına çıkarılan filolardan alınan uçakların BAER merkezli ECT Aviation Support üzerinden geçici tescil alarak İran'a yönlendirildiği kaydedildi.

İstanbul merkezli S Sistem Lojistik firmasının ise Mahan Air adına insansız hava aracı bileşenleri ve endüstriyel ekipman içeren sevkiyatları koordine ettiği ileri sürüldü.

Genel satış acentesi olarak faaliyet gösteren İstanbul merkezli Mes Kargo şirketinin de taşıma organizasyonu, kargo yönlendirmesi ve müşteri hizmetleri sunarak söz konusu havayolu firmasına destek sağladığı ifade edildi.

TÜRK TAŞIMACILIK ŞİRKETLERİNE İLK YAPTIRIM

Türk şirketlere karşı atılan bu adımlar, Türkiye merkezli havacılık ve taşımacılık şirketlerine yapılan ilk yaptırımı teşkil ediyor.

Alınan kararla birlikte yaptırım listesine alınan şirketlerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerce kontrol edilen tüm mal varlıkları donduruldu.

Düzenleme uyarınca, bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 ve üzerinde hissesine sahip olduğu kurumlar da yaptırım kapsamına girerken, ABD vatandaşları ile kuruluşlarının bu firmalarla işlem yapması yasaklandı.

Washington yönetimi, yaptırım listesindeki şirketlerle önemli büyüklükte işlem gerçekleştiren yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırım riskiyle karşılaşabileceğini vurguladı.