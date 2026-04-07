Sarı-Kırmızılıların yıldız isimlerine Avrupa’nın takımlarının ilgisi sürüyor. Galatasaray’ın Monaco’dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Singo için İtalyan takımları sıraya girdi. İtalyan basınından Il Mattino’da yer alan habere göre, Napoli’nin sportif direktörü Giovanni Manna, Singo’yu yakından takip ediyor. Haberde, Fildişi Sahilli oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekipte ortaya koyduğu performansın büyük beğeni topladığı ve birçok kulübün ilgisini çektiği ifade edildi.

Özellikle fizik gücü ve atletizmiyle öne çıkan Singo'nun, Napoli'de Giovanni Di Lorenzo ile birlikte sağ kanatta görev alabilecek ideal isimlerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Singo'nun yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.

Singo, Galatasaray'da bu sezon 23 resmi maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.