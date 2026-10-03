Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bek bölgesinde kalıcı bir çözüm bulma arayışına girdi. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Wilfried Singo ve Roland Sallai gibi isimlerle farklı dönemlerde takviye yapmasına rağmen beklenen istikrarı sağlayamadı.

Sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürürken, gündemine Brentford forması giyen 22 yaşındaki İtalyan futbolcu Michael Kayode'yi aldı.

Kayode, 28 Eylül'de oynanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında ilk kez İtalya A Milli Takımı formasını giydi. İtalya'nın 4-1 kazandığı maçta bir gol kaydeden ve bir golün hazırlanmasında pay sahibi olan genç futbolcu, performansıyla dikkat çekti.

TRANSFERİ TEK ŞARTA BAĞLI

Galatasaray'da sağ bek bölgesinde şu anda Roland Sallai görev yapıyor. Sarı-kırmızılıların Kayode için yapacağı olası transfer girişimi, Wilfried Singo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağına bağlı olacak. Yönetim, Singo'nun gitmesi halinde Brentford ile temasa geçmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın Kayode transferi için olası zamanlaması ise ocak ayı veya sezon sonundaki yaz transfer dönemi olarak gösteriliyor. Brentford, Kayode'yi geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. İngiliz ekibine kısa sürede uyum sağlayan Kayode, performansının ardından İtalya A Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Michael Kayode, bu sezon Brentford formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Galatasaray'ın transfer planında, Brentford'un bonservis beklentisi ve Singo'nun geleceği belirleyici olacak.