Çinli teknoloji şirketi iFLYTEK tarafından geliştirilen sistem, Şanghay'daki 2026 Dünya Yapay Zekâ Konferansı'nda sergilendi. İlk bakışta büyük bir akıllı tahtayı andıran cihaz, öğretmenin ders anlatırken yaptığı işlemleri algılayıp anında dijital içeriğe dönüştürmesiyle dikkat çekti.

ÇİZİLEN ŞEKLİ 3 BOYUTLU HALE GETİRİYOR

Öğretmen tahtaya bir geometrik şekil çizdiğinde sistem çizgileri algılayarak düzgün bir şekle dönüştürebiliyor. Ardından bu çizim üç boyutlu modele çevrilerek farklı açılardan incelenebiliyor. Nokta, çizgi ve yüzeyler üzerinde işlem yapılabilmesi özellikle geometri gibi görsel anlatım gerektiren derslerde öne çıkıyor.

Tahta, el yazısını tanımanın yanı sıra yazıları dijital hale getirebiliyor ve öğretmenin sesli komutlarına yanıt verebiliyor. Ders sırasında kullanılan tahta görüntüsü ve sesler de kaydedilebiliyor. Yapay zekâ daha sonra bu kayıtları işleyerek dersin özetini ve konu akışını oluşturabiliyor.

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de sanal karakterler. Einstein ve Konfüçyüs gibi tarihi isimlerden esinlenen yapay zekâ karakterleri, öğrencilerin sorularına yanıt verebiliyor ve karşılıklı konuşarak konunun tartışılmasına yardımcı olabiliyor. Öğretmenler kendi seslerini kullanan dijital bir yardımcı da oluşturabiliyor.

BİNLERCE BÖLGEDE KULLANILIYOR

Yapay zekâlı kara tahta yalnızca fuarda gösterilen bir prototip değil. iFLYTEK'in açıkladığı verilere göre sistem, Çin'in 33 eyalet düzeyindeki idari bölgesinde ve 1.400'den fazla ilçede düzenli olarak kullanılıyor. Şirketin yapay zekâ destekli öğretmen asistanının ise 1 milyondan fazla öğretmene ulaştığı belirtiliyor. Bu yaygınlık rakamlarının şirket tarafından açıklanan veriler olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Sistem yalnızca ders anlatımına odaklanmıyor. Öğretmen tahtadan kısa sınavlar başlatabiliyor, öğrencilerin verdiği cevapların dağılımını görebiliyor ve hangi konularda zorlanıldığını takip edebiliyor. Ders sonrasında ise öğrencilerin performansına göre eksik oldukları konular belirlenerek farklı çalışma içerikleri hazırlanabiliyor.

iFLYTEK, yapay zekâlı tahtayı öğretmenin yerini alacak bir sistemden çok, ders hazırlama ve anlatma sürecinde öğretmene yardımcı olacak bir araç olarak konumlandırıyor. Şanghay'da sergilenen teknoloji de yapay zekânın yalnızca bilgisayar ve telefonlarda çalışan bir yazılım olmaktan çıkıp doğrudan sınıfın bir parçası haline gelmeye başladığını gösteriyor.