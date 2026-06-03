Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak çalışan Ö.A. (49), 11. sınıf öğrencisi H.D.’nin kendisine WhatsApp üzerinden tehdit mesajı gönderdiğini belirterek emniyete başvurdu.

‘SONUN FATMA HOCA GİBİ OLMAZ İNŞALLAH’

Polise verdiği ifadede, öğrencinin geçen yıl 8 dersten başarısız olduğunu, haziran ve eylül aylarında yapılan sorumluluk sınavlarında ise 7 dersi geçtiğini ancak edebiyat dersinden başarısız olması nedeniyle sınıf tekrarına kaldığını anlatan Ö.A., H.D.’nin 24 Mart tarihinde kendisine, "Sevindin mi hoca, 1 seneyi daha çöp ettin, sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşeceğiz" mesajını gönderdiğini söyledi.

UZAKLAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNDU

Mesajın ardından herhangi bir karşılık vermediğini ifade eden müdür yardımcısı, tehditte adı geçen Fatma Hoca’nın, Çekmeköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen olduğunu hatırlattı. Ö.A., öğrencinin kendisine zarar verebileceğinden endişe duyduğunu belirterek uzaklaştırma talebinde bulundu.

FİZİKSEL BİR TEMAS YAŞANMADI

Sınav sonuçlarını değiştirme yetkisinin bulunmadığını vurgulayan Ö.A., görevinin yalnızca öğretmenler tarafından verilen notları sisteme işlemek olduğunu belirtti. Öğrencinin notlarını yükseltebileceğini düşündüğü için kendisini hedef aldığını savunan müdür yardımcısı, olayda herhangi bir tehdit ya da hakaret içeren davranışta bulunmadığını, taraflar arasında fiziksel bir temas yaşanmadığını ifade ederek öğrenciden şikayetçi oldu.

REHABİLİTASYON PROGRAMINA KATILACAK

Ö.A., öğrencinin kendisine yaklaşmasının engellenmesi amacıyla İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne de başvurdu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, H.D.’nin 3 ay süreyle öfke kontrolü, stres yönetimi ve şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına karar verdi. Ayrıca öğrencinin bir meslek edinme kursuna yönlendirilmesi de hüküm altına alındı.

OKULUN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, öğrencinin mevcut çevresiyle bağının sürmesi halinde yeniden suça yönelme riskinin ortadan kaldırılamayacağını değerlendirerek okulunun değiştirilmesine karar verdi.