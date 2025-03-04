Güngören'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının parasını ve altınlarını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak'ta Fas uyruklu ev hanımı F.Z.E.A'nın (34), kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine inceleme başlattı.

'SINIR DIŞI' TEHDİDİ

Zanlıların, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları mağdur kadına, banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, kontrol için evdeki tüm paraları ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini, aksi takdirde sınır dışı edileceğini söyledikleri anlaşıldı.

Şüphelilerce kandırılan F.Z.E.A'nın daha sonra kapıya gelen kişiye, içinde 7 bin 130 dolar, 200 avro, 140 dirhem, 1780 Mısır poundu ve altın ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti teslim ettiği belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen M.G. (25) ve İ.Ç. (28) Eyüpsultan'da bir adrese düzenlenen baskında yakalandı. Aramalarda, bir tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.