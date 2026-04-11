Avrupa Birliği’nin dış sınır güvenliğini modernleştirmek amacıyla hayata geçirdiği yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Ekim 2025’ten bu yana devam eden kademeli geçişin ardından tüm sınır kapılarında tam kapasiteyle uygulanmaya başlandı.

Pasaportlara vurulan geleneksel mühürlerin yerini alan bu dijital sistem sayesinde, AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izleri, yüz biyometrisi ve seyahat bilgileri anlık olarak kayıt altına alınıyor.

27 BİN KİŞİNİN GİRİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Sistemin devreye girmesiyle birlikte bugüne kadar Avrupa genelinde 51,5 milyondan fazla giriş ve çıkış işlemi dijital ortamda arşivlendi. Denetimlerin sıkılaşması sonucunda, belgeleri uygun görülmeyen veya yasal şartları taşımayan 27 binden fazla kişinin AB'ye girişine verilmezken, bu kişilerden 700’den fazlasının doğrudan güvenlik riski taşıdığı saptandı.

AMAÇ: İZİNSİZ KALIŞLARI TESPİT ETMEK

Yeni uygulamanın temel öncelikleri arasında kimlik sahteciliğinin önlenmesi ve vize süresini aşan kişilerin otomatik olarak tespit edilmesi yer alıyor. Manuel kayıt dönemini kapatan bu dijital takip mekanizması, yetkililere izinsiz kalışları daha hızlı belirleme ve dış sınırları daha etkin koruma imkanı tanıyor.