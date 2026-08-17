Geçtiğimiz haftalarda tüm dünyada yankı uyandıran ve Avrupa Birliği (AB) içerisinde sınır güvenliği tartışmalarının fitilini ateşleyen ilk dalganın ardından, göçmenler bu kez sosyal medya platformları üzerinden haberleşerek yeniden harekete geçti. Kitleler halinde sınır bölgesine doğru yürüyüşe geçen kalabalığın topluca ülkeye giriş girişimi, güvenlik güçlerini harekte geçirdi, yer yer sert müdahaleler başladı.

İNSAN SELİNE DÖNÜŞTÜ

Göçmenlerin İspanya topraklarına geçişini engellemek isteyen Fas makamları, sınır hattına çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar sevk etti. Sınırı aşmaya çalışan gruplara anında müdahale eden güvenlik güçleri kalabalığı güçlükle dağıtırken, olaylar sırasında bazı göçmenlerin gözaltına alındığı bildirildi.

MESAJLARLA ÖRGÜTLENDİLER

Son girişimin de sosyal medya üzerinden yayılan, sınırın 15 Ağustos'ta açık olacağı yönündeki mesajların ardından gerçekleştiği belirtildi.

Avrupa ve Afrika hattında gerilimi tırmandıran bu son olay, bölgede yakın zamanda yaşanan benzer bir krizin doğrudan bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Bilindiği üzere 31 Temmuz tarihinde 60 binden fazla göçmen, kara ve deniz yoluyla Ceuta sınırını aşarak İspanya topraklarına girmiş ve bölgede büyük bir kaosa neden olmuştu.

DEV YÜZEN BARİYER YAPTILAR

İspanya hükümeti ise yaşanan ilk krizin hemen ardından bölgedeki altyapı tedbirlerini hızlandırdı. Bu kapsamda, Ceuta’nın Fas ile olan sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'na denizden geçişleri engellemek amacıyla 500 metre uzunluğunda dev bir yüzer güvenlik bariyerinin kurulumu tamamlandı.