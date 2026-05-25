Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülke vatandaşlarının sınır geçişlerinde parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu kılan Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Yunanistan sınırında büyük bir araç yoğunluğuna yol açtı.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında yer alan Evzoni Sınır Kapısı'nda, yeni dijital kontrol sisteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte geçişler yavaşladı. Genellikle Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova gibi AB dışındaki ülkelerin vatandaşları tarafından kullanılan sınır kapısında, uzun bekleme süreleri nedeniyle kilometrelerce uzayan araç kuyrukları meydana geldi.

MUAFİYET DE DİNLEMİYORLAR

10 Nisan itibarıyla resmi olarak yürürlüğe giren EES mevzuatı kapsamında, AB vatandaşı olmayan tüm yolcuların (vize muafiyetine sahip olsalar dahi) birliğe ilk girişlerinde parmak izi vermesi ve yüz taraması yaptırması zorunlu tutuluyor. Sınır kapılarındaki bu yeni güvenlik prosedürlerinin, geçiş sürelerini uzattığı belirtiliyor.