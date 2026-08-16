Hırvatistan'ın Vukovar kenti yakınlarında akan Tuna Nehri'nde yaşanan rekor sığlaşma, nehir yatağında devasa kumulların ortaya çıkmasına yol açtı. Su seviyesinin aşırı düşmesiyle birlikte Hırvatistan'a ait olan Vukovar Adası ile Sırbistan kıyısı arasındaki dar kanal bazı noktalarda tamamen kurudu. Oluşan kum tabakası nedeniyle iki bölge arasındaki doğal su sınırı yerini kara yoluna bıraktı.

SINIR GÜVENLİĞİ NASIL ETKİLENDİ?

Fiziki coğrafyadaki bu değişim iki ülke arasındaki resmi devlet sınırını hukuki olarak değiştirmese de sınır kontrolü açısından pratik güvenlik sorunlarını beraberinde getirdi. Sırbistan tarafından adaya yürüyerek ve araçla geçişlerin başladığı tespit edilirken, yetkililer bölgedeki polis denetimlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Vukovar Belediye Başkanı Marjan Pavlicek, nehirdeki kum birikmesi ve kuraklık riskine dikkat çekerek adanın fiziksel olarak Sırbistan ile birleşeceği konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu.

BÖLGE HALKI VE TURİZM DURUMDAN NASIL ETKİLENDİ?

Suların çekilmesiyle plaj alanları genişleyen Vukovar Adası, bölge halkı ve turistler için dinlenme noktası olmayı sürdürüyor. Nehrin daha önce bu seviyeye gerilemediğini belirten yerel halk, oluşan geniş kumsallarda yüzmeye ve vakit geçirmeye devam ediyor. Eski Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana mülkiyet tartışması süren ada, kadastro kayıtlarında Hırvatistan'a bağlı görünse de konum olarak Sırbistan kıyısına daha yakın bir noktada bulunuyor.