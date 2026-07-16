Avrupa Birliği (AB) pasaportları, dünyanın en güçlü seyahat belgeleri arasında yer alıyor ve sahiplerine 150'den fazla ülke ve bölgeye vizesiz giriş imkânı sağlıyor. Bu avantaj, her ülkeye ücretsiz giriş anlamına gelmiyor. Dünyanın birçok noktasında AB vatandaşlarından yüksek vize veya elektronik seyahat izni ücretleri talep ediliyor.
40'tan fazla ülkenin resmi göçmenlik makamlarının açıkladığı turist vizesi ve elektronik seyahat izni ücretleri incelendiğinde, bazı destinasyonların ziyaretçiler için oldukça yüksek maliyetler çıkardığı görülüyor.
GANA ZİRVEDE, BHUTAN'DA MALİYET KONAKLAMAYLA KATLANIYOR
AB vatandaşları için en yüksek giriş ücretini talep eden ülke Gana oldu. Ülkenin elektronik vize ücreti 260 dolar (yaklaşık 227,5 euro) seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan Bhutan'da ilk bakışta vize ücreti daha düşük görünse de toplam seyahat maliyeti çok daha yüksek olabiliyor. Ülkeye giriş için 40 dolar (35 euro) ödenirken, ziyaretçilerden ayrıca kişi başına gecelik 100 dolar (87,6 euro) tutarında "Sürdürülebilir Kalkınma Ücreti" alınıyor. Bu nedenle özellikle uzun süreli seyahatlerde Bhutan, en pahalı destinasyonlardan biri hâline geliyor.
Son dönemde dikkat çeken artışlardan biri de Japonya'da yaşandı. Ülkenin turist vizesi ücretinin 3 bin yenden 15 bin yene çıkarılacağı yönündeki gelişmelerin ardından Japonya, AB vatandaşları açısından en yüksek maliyetli vizeler arasında üst sıralara yükseldi. Yeni ücret yaklaşık 81,3 euroya denk geliyor.
AB VATANDAŞLARI İÇİN EN PAHALI TURİST VİZELERİ
Bhutan: 40 dolar (35 euro) + kişi başı gecelik 100 dolar (87,6 euro) Sürdürülebilir Kalkınma Ücreti
Gana: 260 dolar (227,48 euro)
Nijerya: 200-340 dolar (175-297 euro)
Kamerun: 153 euro
Cezayir: 75-110 euro
Suudi Arabistan: 395 SAR (92,07 euro)
Namibya: 1.600 NAD (85,96 euro)
Gabon: 85 euro
Japonya: 15 bin yen (81,28 euro)
Fildişi Sahili: 73 euro
Gine: 80 dolar (70 euro)
Sierra Leone: 80 dolar (70 euro)
Ekvator Ginesi: 75 dolar (65,65 euro)
Etiyopya: 62 dolar (54,27 euro)
Benin: 50 euro
Ürdün: 40 JOD (49,38 euro)
Bangladeş: 50 dolar (43,76 euro)
Laos: 50 dolar (43,76 euro)
Malavi: 50 dolar (43,76 euro)
Tanzanya: 50 dolar (43,76 euro)
Uganda: 50 dolar (43,76 euro)
Mozambik: 48 dolar (42 euro)
Togo: 25.000 CFA (38,10 euro)
ABD: 40,27 dolar (35,25 euro)
Türkmenistan: 35 euro
Pakistan: 20-35 dolar (17,5-30,6 euro)
Komorlar: 30 euro
Madagaskar: 30 euro
Kamboçya: 30 dolar (26,26 euro)
Mısır: 30 dolar (26,26 euro)
Kenya: 30 dolar (26,26 euro)
Nepal: 30 dolar (26,26 euro)
Azerbaycan: 29 dolar (25,38 euro)
Endonezya: 500.000 IDR (24 euro)
Küba: 22 euro
Hindistan: Nisan-Haziran döneminde 10 dolar (8,75 euro), Temmuz-Mart döneminde 25 dolar (21,88 euro)
Cibuti: 23 dolar (20,13 euro)
Saint Kitts ve Nevis: 17 dolar (14,89 euro)
Bahreyn: 5 BD (11,59 euro)
Seyşeller: 10 euro
Yeni Zelanda: 17 Yeni Zelanda doları (8,61 euro)
Kanada: 7 Kanada doları (4,31 euro)
TÜRKİYE AÇISINDAN TABLO NASIL?
Araştırmada yer alan ücretler yalnızca Avrupa Birliği (AB) vatandaşları için geçerli en düşük turist vizesi ve elektronik seyahat izni bedellerini kapsıyor. Bu nedenle aynı ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşları için uygulanacak ücretler farklılık gösterebiliyor. Hatta birçok destinasyonda Türk vatandaşları, AB pasaportu sahiplerine kıyasla daha yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor. Bunun en önemli nedeni, ülkelerin vize ücretlerini başvuru sahibinin vatandaşlığına göre belirlemesi. Bazı ülkeler karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesini uygularken, bazıları ise farklı pasaportlara farklı ücret tarifeleri sunuyor.
Üstelik Türkiye'den yapılan başvurularda maliyet yalnızca vize ücretiyle sınırlı kalmıyor. Konsolosluk başvuru bedelleri, aracı kurum hizmet ücretleri, biyometrik veri işlemleri, seyahat sağlık sigortası ve zorunlu evrak masrafları da eklendiğinde toplam maliyet önemli ölçüde artabiliyor.