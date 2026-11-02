Dünyanın en büyük avokado üretim üssü Meksika'da patlak veren biyolojik tehdit uluslararası ticareti felç etti. İhracata hazırlanan ürünlerde tespit edilen tehlikeli böcek larvaları nedeniyle acil durum ilan edildi. Yetkililerin kırmızı alarm vermesiyle tüm sevkiyatlar bıçak gibi kesilirken, üreticiler felaketin yayılmasını durdurmak için 52 tonluk dev hasadı gözünü kırpmadan ateşe verdi. Yaşanan krizin ardından gözler ithalat dengelerine ve Türkiye'deki market raflarına çevrildi.

ÇUKURLAR KAZILDI, KAMYON DOLUSU ÜRÜN YAKILDI

Ülkenin yeşil altın deposu Michoacan başta olmak üzere dört kritik üretim eyaletinde başlatılan imha operasyonu sosyal medyada gündem oldu. Ağaçların dallarını ve gövdelerini de kurutabilen çekirdek kurdunun tarlaları sarmasını önlemek isteyen çiftçiler, dev çukurlar kazdı. Kamyonlar dolusu birinci sınıf avokado bu dev yarıklara dökülerek protokoller doğrultusunda yakıldı ve tonlarca kül toprağa gömüldü.

TOPLAM 52 TON HASAT İMHA EDİLDİ

Michoacan Çevre Bakanı Alejandro Mendez, uluslararası raflara çıkması planlanan partilerde parazitin varlığını resmen doğruladı. Böceğin bulaştığı tek bir ürünün bile piyasaya sürülmesine izin verilmediğini vurgulayan yetkililer, özellikle dev pazar ABD başta olmak üzere küresel ihracat hattını anında kilitledi. Hafta sonu boyunca süren operasyonlarda imha edilen ürün miktarı 52 tona ulaşırken, tarladaki zararın mali boyutu henüz hesaplanamadı.

TÜRKİYE'DEKİ ETİKETLERE ZAM YOLDA

Uluslararası tedarik zincirinde yaşanan bu ani kırılmanın, küresel piyasalarla birlikte Türkiye'deki fiyat dengesini de sarsması bekleniyor. Son yıllarda tüketimi katlanarak artan ve iç talebin önemli kısmı ithalat yoluyla karşılanan avokadonun, küresel pazardaki arz sıkıntısı nedeniyle Türkiye'deki market ve manav tezgahlarına doğrudan zam olarak yansıması öngörülüyor. Sektör temsilcileri, dünyanın en büyük tedarikçisinde yaşanan bu dev imhanın ardından önümüzdeki günlerde fiyat artışlarının kaçınılmaz olabileceğine işaret ediyor.