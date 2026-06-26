Ukrayna, Rusya’nın gelişmiş elektronik karıştırma ve savunma sistemlerini alt etmek amacıyla stratosfer sınırından fırlatılan yeni bir füze teknolojisi geliştirdi.

Kiev yönetiminin Kremlin’i masaya oturtmak için başlattığı derin menzilli saldırı dalgasının en son ürünü olan "DART" adlı bu füze, uçak yerine ucuz ve radara yakalanmayan dev balonlar vasıtasıyla taşınıyor.

Yaklaşık 10-15 kilometre yükseklikte rüzgarın etkisiyle Rusya içlerine doğru sürüklenen balonlardan bırakılan füzeler, belirli bir irtifaya kadar uydu rotasıyla ilerliyor; ardından navigasyon sistemini kapatıp katı yakıtlı motorunu ateşleyerek sabit rotada hedefe kilitleniyor.

Bu sayede Rus karıştırıcı sinyalleri (jammer), yön bulma sistemi devre dışı kalan füzeyi hedefinden saptıramıyor.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİ FELÇ EDEBİLİYOR

Grafit filamentleri saçarak Rus elektrik şebekelerini felç etmek üzere tasarlanan 10 kilogramlık bir savaş başlığına sahip olan bu sistem, cephede ezber bozmaya başladı. Bugüne kadar Rusya'ya doğru binden fazla balon uçuran Ukrayna, rüzgar gücünü kullanarak hem menzil avantajı sağlıyor hem de milyon dolarlık Rus S-300 ve S-400 hava savunma füzelerini 200 dolarlık balonları vurmaya zorlayarak Rusya'nın cephanesini eritiyor.