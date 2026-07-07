Saray ilçesinde kamyonetiyle kavun ve karpuz satışı yapan seyyar satıcı Caner Gültaş, ilçe girişinde zabıta ekiplerinin satış yapmasına izin vermediğini öne sürerek belediye önünde tepki gösterdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında belediye binası önünde meydana geldi. Kamyonetiyle belediye önüne gelen Gültaş, aracındaki karpuzların bir kısmını yere fırlatarak parçaladı. Daha sonra belediye binasına girmek isteyen satıcıya, olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Gültaş'ı sakinleştirerek belediye binasına girişine izin vermedi. Yaşanan gerginliğin ardından Gültaş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"SADECE BANA İZİN VERMİYORLAR"

Zabıta ekiplerinin kendisine satış izni vermediğini iddia eden Caner Gültaş, "Ben vergimi veriyorum, her şeyim yasal ama zabıta sadece bana izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından belediye binası önüne saçılan ve parçalanan karpuzlar, belediye temizlik ekipleri tarafından toplanarak alan temizlendi.