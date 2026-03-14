SINIRLI SORUMLU ERZURUM PANCAR EKİCİLER KOOPERATİFİ

ÇAĞRI

Sınırlı Sorumlu

Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Kooperatifimizin Yetmişüçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2026 Pazar günü Saat 09.00’da Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Farabi Bulvarı No:12 Yakutiye / Erzurum adresinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor ve Etkinlik Salonunda aşağıda ki gündemi görüşmek üzere yapılmasına, nisap temin edilememesi veya herhangi bir mücbir sebeple ertelenmesi halinde ikinci toplantının 03 Mayıs 2026 Pazar günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılmasına;

Sayın ortaklarımızın nüfus cüzdanları ile beraber teşrifleri rica olunur.



Yönetim Kurulu Adına Başkan Fehmi KEMALOĞLU

Açılış, Divan Kurulu’nun teşekkülü, (Anasözleşmemizin 36. Maddesinin (4) üncü fıkrası gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 Oy Toplayıcı) Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması, Divan Kurulu’na tutanağı imzalama yetkisi verilmesi, Yönetim Kurulu Başkanının konuşması, Kooperatifimizin 2025 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Üyelerinin ibrası, Kooperatifimizin 2026 Faaliyet Yılına İlişkin 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2027 Faaliyet yılına ilişkin 75. Olağan Genel Kurul Toplantısının birleştirilerek bu toplantıların 2028 yılında birlikte yapılmasının görüşülmesi ve konuya ilişkin karar alınması, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2026 – 28.02.2027 özel hesap dönemini kapsayan 2026 faaliyet yılı için ve 01.03.2027 – 29.02.2028 özel hesap dönemini kapsayan 2027 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi, 2026 Faaliyet Yılı sonu itibariyle hesaplanacak Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 25’ci maddesi uyarınca tevzii hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Üyelerine ödenecek ücret ve harcırah tutarlarının 01.07.2026-31.12.2026 ve 01.01.2027–30.06.2027 ile 01.07.2027–31.12.2027 ve 01.01.2028-30.06.2028 dönemleri için ayrı ayrı belirlenmesi, 2026 ve 2027 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Yönetim Kurulumuzun 09/03/2026 tarih ve 74/2 sayılı kararının görüşülmesi ve karara bağlanması, Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yedek Üyelerinin Seçimi, Dilek ve Temenniler, Kapanış.

1.Toplantı Tarihi: 19 Nisan 2026 PAZAR

2.Toplantı Tarihi: 03 Mayıs 2026 PAZAR



