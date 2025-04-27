SİNOP 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.

SİNOP 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: 2022/1073 Esas

Davacı Recep Kaya tarafından 37091108728 TC kimlik numaralı vefat eden Elfide Yıldız'ın veraset ilamı talep edilmiştir. Elfide Yıldız'ın verasete esas mirasçıları tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiştir. Sinop ili Merkez ilçesi, Aloğlu Mah/Köyü cilt no: 28 hane no: 57 de kayıtlı bulunan Himmet ve Meryem kızı, 01/07/1869 doğumlu olup 05/01/1965 tarihinde öldüğü bilinen Elfide Yıldız'ın mirasçıları olduklarını iddia edenlerin TMK 594 maddesi uyarınca ''Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilân yapıp hak sahiplerini son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.'' hükmü gereğince Sinop 1.Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/1073 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.20/02/2025

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