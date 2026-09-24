Sinop’un Boyabat ilçesi Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında acı bilanço ortaya çıktı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Sinop-Boyabat kara yolu üzerinde seyir halinde olan T.H. yönetimindeki 67 AAB 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sanayi Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

EKİPLER SIKIŞAN YARALILARI ZAMANLA YARIŞARAK ÇIKARDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu konumunda bulunan M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü T.H. ile otomobilde bulunan G.Ö., 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.S'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı feci kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.