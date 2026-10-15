Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, mağdur yaşı küçük bir kişiye yönelik fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.