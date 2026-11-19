Futbol yolculuğuna Boyabat'ta başlayıp gösterdiği azim ve başarıyla Trabzonspor'un yanı sıra ay-yıldızlı milli formayı da terletme gururu yaşayan Melih Kabasakal'ın adı, doğup büyüdüğü topraklarda ölümsüzleştirildi. İlçenin Mezarlık mevkisinde yer alan şehir stadına başarılı orta saha oyuncusunun isminin verilmesi, Boyabat camiasında ve ilçe halkı arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

61saat'te yer alan habere göre hem ilçe sporuna sağladığı katkılar hem de yeşil sahalarda elde ettiği başarılarla genç yeteneklere ilham kaynağı olan Melih Kabasakal'ın adının stadyumda yaşatılmasıyla, bu gurur tablosunun gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

YENİ TABELA 20 KASIM'DA ASILACAK

Alınan kararın ardından stadyumun resmi adı "Melih Kabasakal Şehir Stadı" olarak tescillendi. Boyabat için büyük anlam taşıyan bu değişikliğin sembolü olan "Melih Kabasakal Şehir Stadı" tabelasının ise 20 Kasım Cuma günü düzenlenecek programla stadyuma asılacağı bildirildi.