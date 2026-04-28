Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında küçük tekneleriyle balık avına çıkan balıkçılar, rutin av çalışmaları sırasında ağlarını denize bıraktı. Bir süre sonra ağları toplamaya başlayan ekip, beklenmedik bir durumla karşılaştı. AĞLARIN ARASINDAN YUNUS YAVRUSU ÇIKTI Denizden çekilen ağlarda bir yunus yavrusunun takılı olduğunu fark eden balıkçılar, vakit kaybetmeden harekete geçti. Ağlara dolanan yavrunun zarar görmemesi için dikkatli bir kurtarma çalışması yürütüldü. Tekneye alınan yunus yavrusu, balıkçıların titiz müdahalesiyle ağlardan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru yunus, kısa sürede yeniden denize bırakıldı.

