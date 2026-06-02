Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında denizde bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yapılan ilk incelemede cismin füze olabileceği değerlendirildi. Söz konusu cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.