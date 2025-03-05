Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 milyar liranın üzerinde ceza 58 ruhsat iptaline rağmen 24 saat inşaat faaliyetlerini yürüten Kızılbük Projesi kıyıyı tanınmaz hale getirdi.
Marmaris Kızılbük Otel şantiyesi, yargı kararına rağmen inşaata devam ediyor.
Muğla Marmaris'te milli park sınırları içerisindeki Kızılbük devremülk projesi 2021 yılında mahkeme tarafından iptal edilse de şirket inşaat çalışmalarına devam ediyor
İnşaat İş Sendikası proje alanından bir video paylaştı. Videoda şirketin doğayı katletmesi anbean görüntülendi.
Sendika videoyu şu notla paylaştı:
Marmaris Milli Parkı sınırlarında ve kıyı koruma çizgisi içerisinde yer aldığı, kıyı işgali ve doğa tahribatına sebep olduğu, yapı ruhsatlarının, alt ve üst ölçekli imar planlarına, revize imar planına, kıyı kenar çizgisindeki yapılaşma koşullarına, imar plan notlarına aykırı olduğu 17 kez mahkeme tarafınca da aykırı bulunan otel inşaatının doğa katliamı."