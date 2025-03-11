Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıkımı yılan hikayesine dönen SİNPAŞ Kızılbük GYD devremülk ve turistik tesisin yıkılması beklenirken bugün inşaattaki çalışmaları görüntülemek için denize açılan çevreciler inşaatın silahlı güvenlik personeli ile karşılaştı. Marmaris Kent Politikaları Derneği genel sekreteri Halime Şaman ve çevreciler SİNPAŞ’ta devam eden inşaat faaliyetlerini görüntülemek için denizden tekne ile inşaat alanını 800 metre açığına geldi.

"DENİZİN ORTASINDA GERGİNLİK YAŞANDI"

Bu arada lastik bot ile çevrecilerin önünü kesen ve silahlı olduğu iddia edilen güvenlik personelinin çekim yapılmasını engellemek istediği görüldü. Halime Şaman ile güvenlik görevlileri arasında sert tartışmalar yaşandı.

"KARŞIMIZA BOT VE SİLAHLI ADAM ÇIKARDILAR"

Halime Şaman yaptığı açıklamada” SİNPAŞ’ın mühürlü alanında çalışma yapıldığını denizden görüntülemek istedik. Ancak karşımıza bot ve silahlı adam çıkardılar. Görüntüleri olduğu gibi gönderiyorum. Ayrıca Sinpaş'ın mühürlü alanın tamamında hummalı çalışma devam ediyordu” diye konuştu.