Sinpaş GYO ve Kızılbük GYO hisselerinde yıkım kararına bağlı olarak sert düşüş yaşandı. Yeni haftanın başlangıcında hisselerdeki düşüş yüzde3'ü buldu. Kızılbük GYO ise yüzde 7'yi aşan düşüş kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili Marmaris ve Muğla Büyükşehir belediyelerine yazı göndererek, söz konusu yapının İmar Kanunu kapsamında yıkılması talimatını vermişti.

AA'nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, 2022'de "Sinpaş Kızılbük" isimli turizm tesisine Marmaris Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesinde davası açtı.19 Kasım 2024'te sonuçlanan davada inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verilmişti.

Mahkeme kararı sonrası 9 Aralık 2024'te Marmaris Belediyesi davaya konu olan inşaat ruhsatları üzerinden verilen tadilat ruhsatlarını da iptal etti. Kararın ardından kaçak (ruhsatsız) duruma düşen inşaatlar 11 Aralık 2024'te belediye ekiplerince mühürlendi.

Muğla Valiliğine 27 Ocak'ta 3 bin 600 kişinin imzasıyla tesiste inşaatların devam ettiğine dair şikayet dilekçesi sunuldu. İnşaata ait ana yapının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu da belirtilen dilekçede, inşaatın durdurulması istendi. Muğla Valiliği de durumu 4 Şubat'ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirerek konunun araştırılmasını talep etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 27 Şubat'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesine uyarı yazısı gönderilerek, hukuka aykırı inşa faaliyetiyle ilgili "Yasal gereğinin temin edilmesi, yasal gereğinin ilgili belediyece yerine getirilmemesi halinde ise konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması." talimatı verildi.

KIZILBÜK GYO'DAN AÇIKLAMA

Kızılbük GYO'nun KAP açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Marmaris Kaymakamlığı tarafından, üçüncü kişiler tarafından iletilen dilekçelere istinaden verilen yanıtlar hakkında çeşitli basın organlarında haberler yer almıştır.

Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesi'nin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır. Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere, şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve belediyesince verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiş, Marmaris Belediyesi, yapının ruhsata uygun olarak tamamlandığı için yapıya iskan ruhsatı da düzenleyerek vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir. Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır. Yine projenin ikinci etabının inşaatı da büyük ölçüde tamamlanmış, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçmiştir. Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesince alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur.

Tüm bu haberlerin ve paylaşımların belli hesaplarca manipülatif amaçlarla yayıldığı tartışmasız olup ilgili platformlarda yer alan haber ve yorumların yanıltıcı, gerçeğe aykırı ve yatırımcıları yanıltmaya yönelik bilgi içerdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca, sermaye piyasasında yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi verilerek yatırımcıların yönlendirilmesi ve piyasanın manipüle edilmesine yönelik eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlatır. Bu çerçevede, basın yayın organları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla şirketimiz hakkında gerçeğe aykırı haberler yayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif açıklamalar yapan ve şirketimizin ticari itibarını zedeleyerek hisse fiyatımızı manipüle etmeye çalışan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai süreci başlatma hakkımız saklıdır.

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