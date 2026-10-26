Tasarrufa dayalı finansman, birikim yaparak faiz ödemeden, peşinat vermeden ve banka kredisi kullanmadan ev ya da araç sahibi olmayı mümkün kılan bir finansman modeli. Sinpaş YTS bu modelde, müşterilerinin ihtiyacına göre oluşturulan tasarruf planlarıyla hizmet veriyor.

Tasarrufa dayalı finansman sektöründe güvenin önemine dikkat çekerek bunun şeffaflık ve kurumsal yapı ile bir arada değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sinpaş YTS, bu yaklaşımı iş modelinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Holding'in gayrimenkul geliştirme, sanayi, hizmet, finans, turizm ve enerji olmak üzere 6 sektörde, 52 şirket ve 3.000'den fazla çalışanla yarım asırdır faaliyet gösteren sürekliliği, Sinpaş YTS'nin kurumsal kimliği ve güçlü altyapısının temelini oluşturuyor.

“Büyümenin temelinde müşterilerimizle kurduğumuz güven var”

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, Sinpaş YTS'nin büyüme yaklaşımının yalnızca erişim alanını genişletmekten ibaret olmadığını belirterek, "Sinpaş YTS olarak büyümeyi, müşterilerimizle kurduğumuz güven ilişkisinin güçlenmesiyle birlikte değerlendiriyoruz. Bugün 69 şehirde 128 şubemiz ve on binlerce teslimatımızla bu güvenin karşılığını sahada görüyoruz. Sinpaş Holding’in 52 yıllık deneyimi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü grup yapısı ve şeffaflık kültürü, bizi tasarrufa dayalı finansman alanında ayrıştıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Biz de bu çerçevede vatandaşlarımıza faizsiz, peşinatsız ve bankasız finansman alternatifleri sunarken sürdürülebilir ve güven odaklı büyümeyi esas alıyoruz" dedi.

Holding güvencesiyle finansal istikrar ve kurumsal yaklaşım

Sinpaş YTS, tasarruf finansmanına yalnızca bir ürün olarak değil, Sinpaş Holding'in altı sektörde, 52 şirket ve 3.000'den fazla çalışanla sürdürdüğü kurumsal yapının bir uzantısı olarak yaklaşıyor. Grubun amiral gemisi Sinpaş GYO başta olmak üzere, Borsa İstanbul'da işlem gören 5 halka açık şirketiyle sürekli denetlenen, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı, Sinpaş YTS'nin kurumsal yönetim anlayışına da doğrudan yön veriyor.

Bugüne kadar 100 binden fazla aileyi ev sahibi yapan Sinpaş Holding'in gayrimenkul alanındaki somut teslim geçmişi ve kurumsal yönetim standartları, tasarruflarını güvence altında büyütmek isteyen herkes için güçlü bir referans noktası oluşturuyor.

128 şubeyle Türkiye'nin dört bir yanında

Sinpaş YTS, Türkiye genelindeki şube yapılanmasını 128 noktaya taşıdı. 69 şehirde hizmet veren Sinpaş YTS, yaygın şube ağı sayesinde tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. İstanbul'da 33, Ankara'da 10 şubeyle büyük şehirlerdeki gücünü sürdüren Sinpaş YTS, Gaziantep, Antalya, İzmir, Adana ve Şanlıurfa başta olmak üzere Anadolu'nun önemli ticaret merkezlerinde de şube ağını genişletti. Hakkari Yüksekova'dan Bartın'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Sinpaş YTS, 2027 hedefleri doğrultusunda yeni lokasyonlarla kapsama alanını genişletmeyi ve büyümesini sürdürülebilir bir yapı içerisinde devam ettirmeyi planlıyor.

Onarlı, şubeleşmenin yanı sıra dijital altyapı yatırımlarına da odaklandıklarını belirterek, "Her yeni şubeyi yalnızca bir büyüme adımı olarak görmüyor, müşterilerimizle kurduğumuz güven ilişkisinin yeni bir halkası olarak değerlendiriyoruz. Amacımız, farklı gelir gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek esnek çözümleri daha fazla kişiye ulaştırırken müşteri deneyimini de dijital yatırımlarımızla geliştirmek" dedi.