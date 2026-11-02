ABD'de akrabalarını ziyaret ederken şiddetli baş ağrısı yaşayan 13 yaşındaki Matilda Stacey'ye grip sebebiyle ortaya çıkan sinüs rahatsızlığı teşhisi konuldu.

Sıvı ve antibiyotik tedavisi verilen, uçakla evine dönebileceği söylenen Matilda'nın durumu İngiltere'ye dönüşünün ardından ağırlaştı.

The Sun'ın haberine göre Matilda, dönüş yolculuğunda yemek yiyip içemez hale geldi. Futbol takımında olan küçük kız aniden fenalaştı, iki kez felç geçirdi.

Kızın yaşadığı durum ise sonradan anlaşıldı. Bu süreçte küçük kız kabusu yaşadı.

DOKTORLAR NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Aşırı yorgunluk yaşıyor, ağrıdan başını neredeyse kaldıramıyordu. Heathrow Havalimanı'na inen aile, Kuzeydoğu İngiltere'ye uçmadan önce geceyi havalimanında geçirdi.

16 Ağustos'ta eve döner dönmez Matilda'yı Newcastle'daki acil servise götürdüler.

İki gün sonra, annesi Kimberly'nin doğum gününde Matilda'nın sol bacağı aniden uyuştu.

Matilda o anları, "Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Normal bir baş ağrısı değildi. Sürekli devam ediyordu" sözleriyle anlattı.

Ailesinin iddiasına göre hemşirelere bildirilen bu belirti, başlangıçta yalnızca bacak uyuşması olarak değerlendirildi.

Ertesi gün Matilda'nın konuşması bozuldu. Vücudunun sağ tarafı kontrolsüz hareket ederken sol tarafı tepkisiz kaldı.

ACI GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Çocuk yoğun bakım ünitesine sevk edilen Matilda'nın beynine enfeksiyon yayıldığı tespit edildi.

Annesi Kimberly, enfeksiyonun beyni çevreleyen koruyucu zarlara yayıldığını ve vaskülite, yani damar iltihabına neden olduğunu anlattı.

Kimberly, "Bize Matilda'nın bir kez daha ölümcül bir felç geçirme riskinin yüksek olduğu söylendi. Umutlanmamamız konusunda uyarıldık" dedi.

İki hafta yoğun bakımda kalan ve acil sinüs ameliyatı geçiren Matilda, defalarca felç geçirdi. Ancak durumu her geçen gün daha iyiye gitti.

Haftalar içinde vücudunun fonksiyonları yeniden kazanan Matilda, ailesine umut vermeye başladı. Ailesi için ilk büyük mutluluk, tat alamayan küçük çocuğun ilk kez "çikolatalı milkshake" istemesiyle oldu.

YÜRÜMEYİ VE KONUŞMAYI YENİDEN ÖĞRENDİ

Yoğun bakımın ardından iki ay daha hastanede kalan Matilda; yürümeyi, konuşmayı, yemek yemeyi ve futbol topuna vurmayı yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Lisenin ilk iki ayını da kaçırdı.

Aylar süren rehabilitasyonun ardından yeniden amatör futbol oynamaya başlayan Matilda, Newcastle United'ın Serebral Palsi Futbol Takımı'nda forma giyiyor.

Küçük kız yaşadığı süreci, "Eskisinden çok daha fazla çaba harcamam gerekti. Ama yavaş yavaş başarıyorum" sözleriyle anlattı.

Matilda ayrıca Duke of Edinburgh Ödülü'nün Bronz seviyesini tamamladı. Annesi Kimberly, "Bunu başarıp başaramayacağından emin değildik. Ödülü tamamlaması bize ne kadar güçlü olduğunu ve hâlâ neler başarabileceğini gösterdi" dedi.

'HAYATA DÖNMEK KOLAY DEĞİL'

İngiltere merkezli İnme Derneği'ne göre ülkede her yıl yaklaşık 400 bebek ve çocuğa felç teşhisi konuluyor.

Çocukluk çağında felç geçirenlerin en az yarısında uzun süreli fiziksel, bilişsel veya nörolojik sorunlar ortaya çıkıyor.

Matilda, genç yaşta felç geçirenlere yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan derneğin “Hayatta Kalmak Yeterli Değil" kampanyası kapsamında hikayesini paylaştı.

"Sahaya geri dönmek benim için her şey demek. Felç geçirdiğim için hayatımın sona ermediğini hatırlatıyor" diyen Matilda, felcin yalnızca yaşlıların başına gelmediğini, çocukları da etkileyebildiğini vurguladı.

İyileşme sürecinin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını belirten Matilda, "Okula dönmüş olmanız ya da iyi görünmeniz, tamamen iyileştiğiniz anlamına gelmez. Her şey öylece sona ermiyor. İnsanların daha anlayışlı olmasını istiyorum. Birinin neler yaşadığını asla bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.