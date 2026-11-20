Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Reklam Kurulunun kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. FİYAT HATASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ Kaplan'ın paylaşımında, bir e-ticaret platformundan satın alınan Nutella Kakaolu Fındık Kreması ve Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı siparişlerinin fiyat hatası gerekçesiyle iptal edilmesinin mercek altına alındığı belirtildi. İnceleme kapsamında, tüketicilerin satın aldıkları ürünlere ilişkin siparişlerin iptal edildiği, şirketin ürünlerin teslim edildiği yönündeki açıklamasının ise tüketicilerin sunduğu belgelerle uyuşmadığı tespit edildi. 1 MİLYON 83 BİN 706 TL CEZA KESİLDİ Tüketicilere doğru fiyat bilgisi verilmesi ve ticari işlemlerde şeffaflık sağlanması yükümlülüklerinin ihlal edildiği değerlendirilirken ilgili şirkete 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına hükmedildi. Bakanlık yetkilisi Kaplan, denetimlerin süreceğini vurgulayarak, “Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, dijital ticarette güveni zedeleyen uygulamalara karşı denetim ve yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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