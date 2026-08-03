J-36'nın son testleri, Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu kentinde gerçekleştirildi. Savunma analistleri, yeni prototipte hava girişleri ve motor egzozlarının yeniden şekillendirildiğini, gövde üzerindeki bazı yüzeylerin ise radar görünürlüğünü azaltacak şekilde revize edildiğini değerlendiriyor.

GİZLİLİK VE PERFORMANSI ARTIRACAK DEĞİŞİKLİKLER

Yeni görüntülerde en dikkat çeken değişikliklerden biri, motor egzozlarının daha gömülü bir yapıya kavuşması oldu. Uzmanlara göre bu tasarım, hem kızılötesi iz bırakmayı azaltabilir hem de uçağın radar tarafından tespit edilmesini zorlaştırabilir. Ayrıca hava girişlerinde yapılan düzenlemelerin yüksek hızlarda hava akışını daha verimli hale getirmesi bekleniyor.

J-36'nın kuyruksuz gövde yapısını koruduğu görülürken, geniş delta kanat tasarımının da menzil ve taşıma kapasitesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Savunma çevreleri, uçağın uzun menzilli görevler ile insansız hava araçlarını yönetebilecek yeni nesil harekât konseptleri için geliştirildiğini düşünüyor.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Çin makamları J-36'nın teknik özellikleri hakkında resmi açıklama yapmış değil. Ancak art arda gerçekleştirilen test uçuşları ve prototipte görülen değişiklikler, geliştirme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğüne işaret ediyor.

Uzmanlar, J-36'nın olgunlaşma sürecinin Çin'in gelecekteki hava gücü planlamasında önemli rol oynayacağını, aynı zamanda ABD ve Avrupa'da geliştirilen 6. nesil savaş uçağı projeleriyle rekabeti daha da artıracağını belirtiyor.