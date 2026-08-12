Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın ikinci sezonu için hazırlıklarını sürdüren Yıldırım’ın eşi İman Elbani’nin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, önümüzdeki günlerde ikinci bebeklerini kucaklarına alacak.

MURAT YILDIRIM İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

Murat Yıldırım ile İman Elbani'nin ikinci bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıktı.

Çift, 8 Ekim 2022'de kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Aradan geçen yılların ardından aileye yeni bir üye daha katılmaya hazırlanıyor.

İMAN ELBANİ 9 AYLIK HAMİLE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İman Elbani'nin hamileliğinde artık sona gelindi.

9 aylık hamile olan Elbani'nin önümüzdeki günlerde doğum yapması bekleniyor. Böylece Miray da abla olacak.

YILDIRIM BİR YANDAN YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Murat Yıldırım, bir yandan da kariyerindeki yoğun tempoya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, başrolünü üstlendiği Kanal D'nin cumartesi akşamlarına damga vuran “Güller ve Günahlar” dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yıldırım'ın yeni sezon heyecanına bir de baba olmanın mutluluğu eklendi. Çiftin ikinci bebeklerini önümüzdeki günlerde kucaklarına alması bekleniyor.