ABD Hava Kuvvetleri’nin en gizli projelerinden biri olarak kabul edilen ve varlığı uzun süredir tartışma konusu olan RQ-180 tipi insansız hava aracı, Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan Yunanistan’daki Larissa Hava Üssü çevresinde yeniden ortaya çıktı.

Savunma kulislerinde geniş yankı uyandıran yeni kayıtlar, platformun hem yüksek irtifa kapasitesini hem de gelişmiş sensör donanımını ilk kez bu kadar net bir şekilde gözler önüne serdi.

MODERN RADAR SİSTEMLERİNİ ATLATABİLİYOR

Resmi makamlarca henüz doğrulanmayan ancak askeri uzmanların düşük görünürlüklü keşif platformu olarak tanımladığı araç, modern radar sistemlerini atlatmak üzere geliştirilen "uçan kanat" formundaki gövde yapısıyla dikkat çekiyor.

Yoğun hava savunma ağlarının bulunduğu riskli bölgelerde görev yapabilmesi için tasarlanan bu hayalet İHA, Larissa çevresindeki artan faaliyetleri nedeniyle bölgede "Lady of Larissa" (Larissa’nın Hanımı) takma adıyla anılmaya başlandı.

Uzmanlar, platformun sahip olduğu aerodinamik yapının sadece bir gözlem aracı olmadığını, derinlemesine stratejik istihbarat toplama kabiliyetine sahip olduğunu vurguluyor.

ASKERİ HAREKETLİLİĞİN ZİRVE YAPTIĞI DÖNEMDE ZİRVEYE ÇIKTI

Gizemli platformun özellikle Larissa çevresinde yoğunlaşması, bölgedeki jeopolitik gerilimlerle ilişkilendiriliyor. Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Karadeniz hattındaki askeri hareketliliğin zirve yaptığı bir dönemde, ABD’nin bu yüksek teknolojili casus platformunu bölgeye sevk etmesi, geniş kapsamlı bir istihbarat zincirinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Geleceğin savaş teknolojilerinde görünmezliğin ve veri toplama hızının önemini bir kez daha kanıtlayan bu uçuş, bölgesel güvenlik dengelerini takip eden tüm aktörlerin merceğine girmiş durumda.