Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilen hatmi çiçeği, hasat döneminde üreticilere yoğun bir çalışma temposu getiriyor. Toplandıktan sonra gölgede kurutulan çiçekler, ülke genelindeki aktarlara gönderilerek satışa sunuluyor. Üreticiler, bu bitkide zamanlamanın kritik olduğuna dikkat çekti. Günlük olarak toplanması gereken hatmi çiçeği, gecikme yaşandığında dalından dökülerek verim kaybına yol açıyor.

GÜNEŞLİ HAVALAR VERİMİ ARTIRIYOR

Hatmi çiçeği, özellikle güneşli ve sakin hava koşullarında daha fazla çiçek açıyor. Yaz aylarında uygun iklim şartlarıyla birlikte yüksek rekolte elde edilirken, yağışlı ya da rüzgarlı havalar üretimi olumsuz etkiliyor. Bu durum, üreticilerin hava durumunu yakından takip etmesini zorunlu kılıyor.

HALK ARASINDA FARKLI İSİMLERLE BİLİNİYOR

Yöreden yöreye değişen isimleriyle dikkat çeken hatmi çiçeği; “devegülü”, “gülhatmi” ve “silindir çiçeği” olarak da biliniyor. Farklı renklerde yetişebilen bitki, özellikle rüzgar almayan ve bol güneş alan alanlarda sağlıklı gelişim gösteriyor. Bölge halkı için hem taze hem de kurutulmuş haliyle değerlendirilen hatmi çiçeği, önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

ŞİFA DEPOSU OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, hatmi çiçeğinin sağlık açısından birçok fayda sunduğunu belirtiyor.

İşte o faydalar:

Öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı oluyor.

Antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini destekliyor.

Cilt sağlığını koruyarak daha canlı bir görünüm sağlıyor.

Lifli yapısıyla sindirim sistemine katkı sunuyor.

KIŞ AYLARINDA TALEP ZİRVE YAPIYOR

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların arttığı kış döneminde hatmi çiçeğine olan talep önemli ölçüde artıyor. Bitki çayları arasında sıkça tercih edilen hatmi, hem şifa kaynağı olması hem de ekonomik getirisi nedeniyle üretim alanını her geçen yıl genişletiyor. Üreticiler ise artan talebe yetişebilmek için sezon boyunca yoğun mesai harcamaya devam ediyor.