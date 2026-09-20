Geçtiğimiz hafta bir fonun ödemelerini yapamaması üzerine alevlenen yangın, piyasalarda paniğe neden oldu.



Ekonomi yönetiminin aldığı likidite önlemleri ve sert tedbirler sonucunda, yangın ancak kontrol altına alınabilirken, 7 şirkete bağlı 131 fon hakkında tasfiye kararı alındı.



500 binin üzerinde yatırımcının, 900 milyar liraya yakın varlğı fonlarda kilitli kalırken, tasfiye sürecini yönetmek için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.



Ekonomist Erdal Sağlam, Mesele Ekonomi adlı YouTube kanalında yaptığı konuşmasında, fon tartışmalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.





PARALARIN NE KADARI ÖDENEBİLECEK?



Sağlam, tasfiye sürecinde yatırımcılara paralarının ne kadarının geri ödeneceğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ancak önümüzdeki dönemde fonlardan alacaklı olanların paralarının ne kadarını alabilecekleri, hisse senedi piyasasında yarattığı maddi ve moral hasarın ne kadarının onarılabileceği, zaman içinde görülecek. Katılımevim, Birevim gibi fonlarla ilgili şirketlerdeki çıkan hasarın netleşmesi önemli. Çünkü bu şirketlerin bir kamu bankası olan Emlak Yatırım tarafından satın alınacağı söylendi. Dolayısıyla buradan kamuya doğrudan gelen yükün ne kadar olacağı, yani halka çıkacak doğrudan faturaya ne kadar ekleneceği, o zaman ortaya çıkacak."





KİM BU 12 KİŞİ?



Sürecin odağında yer alan ve TEFAS'a açılmadan önce yalnızca 12 kişinin elinde bulunan bir serbest fonun, bir yıl içerisinde %10.000 gibi rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak bir değer artışı kaydettiğini hatırlatan Sağlam, Yüksek enflasyon ortamında gelirini korumak isteyen geniş kitlelerin bu rekor artışa çekildiği, ancak bu süreçte fonu uyararak eleştiren uzmanların ve gazetecilerin troller eliyle hedefe konulduğunu ifade etti.



Sağlam, fon üzerinden özellikle 12 kişinin büyük vurgun yaptığını ve bu isimlerin iktidara yakın kişiler olduklarının iddia edildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle bir fon var; içinde en yüksek hisse senedi olan bir fon. Bu fon, TEFAS’a açılmadan önceki bir yıl içerisinde %10.000 değer kazanmış. Böyle bir şeyin hiçbir izahı olamaz. Bu, göz göre göre yapılmış ve burada 12 kişi var.

Bu 12 kişi çok önemli. Bir yıl içerisinde %10.000 değer kazandırılıyor ve buradan yola çıkılarak bu değerle TEFAS’a giriliyor. Ondan sonra çok sayıda insan bu fona çekiliyor.

Çok sayıda insan bu fona nasıl çekiliyor?

Bu 12 kişi için çeşitli dedikodular var. Bunların çoğunun siyasi iktidara yakın kişiler olduğundan söz ediliyor. Hangisi doğru bilmiyorum ama bunun mutlaka açıklanması lazım.

Fonlardaki 900 milyarın yaklaşık 250-300 milyarı bu fondan kaynaklanıyor.

Herkesin bildiği bir fon. Bu fonda bu kadar kâr artışı olduğu zaman birileri uyardı…

Çok kimse, özellikle yandaş medyada hiç kimse sesini çıkarmadı.

Hatta yandaş medyacılar o fonun sahipleriyle görüntü verdiler. Kardeş akademisyenler de bunların içinde; her dönem kazananın yanında yer alan kişilerdir bunlar.”





