Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca, 27 Kasım Cuma günü evlenmeye hazırlanıyor. Uzun süredir birliktelik yaşayan çiftin, cuma günü düzenlenecek düğünle hayatlarını birleştireceği iddia edildi.

EVLİLİK TEKLİFİNDEN KARELERİ PAYLAŞMIŞTI

Yunus Akgün, 1 Ocak 2025'te teknede Tuğçe Alaca ile evlilik teklifinden olduğu belirtilen romantik kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Futbolcu, fotoğraflara "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düşerken, Tuğçe Alaca da paylaşımına "Bu yılın bana en güzel hediyesi" ifadelerini eklemişti. Çiftin paylaşımları sosyal medyada ilgi görmüştü.

MİLLİ ARADA NİŞANLANMIŞLARDI

Yunus Akgün, 2025 yılının eylül ayında milli arayı nişan hazırlıkları için değerlendirmişti. Çiçeğini ve çikolatasını alarak ailesiyle birlikte Tuğçe Alaca'nın ailesinin evine giden futbolcu, sade bir törenle nişanlanmıştı.

8 Eylül 2025'te aile arasında gerçekleşen nişanla evlilik yolunda ilk adımı atan çift, şimdi cuma günü yapılacak düğünle birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak.